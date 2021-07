La Lazio studia il piano per i vaccini: immunizzare giocatori e staff

La Lazio sta preparando un piano per i vaccini a tutto il gruppo squadra: la società vuole immunizzare giocatori e staff

Un lavoro importante sia in campo che sulle scrivanie nel ritiro di Auronzo di Cadore. La Lazio sta imparando i nuovi schemi del tecnico Maurizio Sarri e si sta rinforzando sul mercato con alcuni acquisti. Inoltre, la società sta lavorando anche per la salute di tutto il gruppo squadra pianificando i vaccini.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club capitolino sta lavorando ad un piano per la vaccinazione di tutta la rosa e di tutti gli assistenti tecnici. Dopo il falso allarme dei giorni scorsi, la Lazio si è posta come obiettivo quello di immunizzare totalmente giocatori e staff, per dare più sicurezza a tutto l’ambiente. La vaccinazione potrebbe esserci al termine del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo.