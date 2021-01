Lazio, piace Messias per l’attacco

Junior Messias, attaccante del Crotone, sarebbe finito nel mirino dei biancocelesti

Difficile che nella sessione di mercato di gennaio, a Formello possano arrivare nuovi volti in attacco. Caicedo, a meno di clamorose offerte, rimarrà infatti nella Capitale e Vedat Muriqi avrà ancora molte chance da giocarsi. Tuttavia, come riportato da Tuttomercatoweb, la Lazio avrebbe manifestato il proprio interesse per Junior Messias, attaccante del Crotone. L’operazione potrebbe comunque concretizzarsi in futuro.