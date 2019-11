Lazio, per la Supercoppa si lavora su due sponsor: le novità

In casa Lazio si lavora per due sponsor in vista della Supercoppa di dicembre

Novità importanti in casa Lazio. La società di Formello sta lavorando per la Supercoppa che si giocherà contro la Juventus il 22 dicembre a Riyad. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti scenderanno in campo con una maglia che celebrerà i 120 anni del club. La casacca avrà il logo rinnovato e su due sponsor, uno principale da stampare frontalmente e uno sulla manica. Prossimamente ci saranno ulteriori novità.