Lazio, per la difesa spunta Nacho del Real Madrid

Spunta un nome nuovo per la difesa della Lazio

Spunta un nome nuovo per la difesa della Lazio, che ha bisogno di un interprete importante che possa sostituire Luiz Felipe, infortunato. Il brasiliano ne avrà per almeno due mesi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, tra i nomi che circolano in queste ore c’è quello di Nacho Fernandez, noto anche solamente come Nacho, del Real Madrid. Il calciatore era stato nel taccuino del club già in estate, ha di recente dichiarato di non volersi muovere da Madrid, ma sta giocando pochissimo in Spagna, ha compiuto 31 anni quattro giorni fa. Costa una decina di milioni, ma trattabili con i Blancos, data la scadenza del contratto nel giugno 2022. A Formello ci pensano…