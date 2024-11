Lazio, per il Parma il Tardini non è più un fortino amico: i numeri casalinghi della squadra di Pecchia

Lazio, per la formazione emiliana le partite in casa stanno diventando un problema visti i numeri negativi relativi ai risultati ottenuti dalla squadra

Archiviata l’amarezza per il pari con il Ludogorets, domani la Lazio torna in campo per la delicata trasferta al Tardini contro il Parma di Pecchia. Lo stadio emiliano però sta diventando un problema per la squadra, visto che i numeri non sono molto incoraggianti in vista proprio di domani quando arriverà la Lazio. Gli emiliani hanno incassato ben 4 sconfitte tra le mura amiche, esattamente come Hellas Verona, Monza e Venezia e una volta sola sono riusciti ad arrivare oltre le cinque ed era la stagione 2014/15 visto che totalizzarono 6 sconfitte su 8 partite disputate in casa