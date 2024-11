Lazio, Pellegrini da leader: un messaggio per tutta la squadra

Lazio, le parole da vero leader di Luca Pellegrini a Il Tempo. Importante che il gruppo mantenga l’atteggiamento giusto

Luca Pellegrini, nell’intervista rilasciata a Il Tempo, ha mandato un messaggio chiaro ai suoi compagni. La Lazio deve stare attenta a non oltrepassare la linea che divide entusiasmo e presunzione. Serve lo stesso atteggiamento avuto fino ad ora tra Serie A ed Europa League.

PELLEGRINI DA LEADER – «Stiamo lavorando bene, così come abbiamo fatto bene in ritiro. La cosa che ci dà forza è un po’ di entusiasmo, dobbiamo essere bravi a non oltrepassare la linea che divide entusiasmo e presunzione».