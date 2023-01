Lazio-Pellegrini, avanti a fuoco lento. E Fares...

La Lazio continua a lavorare per assicurarsi Luca Pellegrini: da sciogliere il nodo ingaggio e l’eventuale uscita di Fares

Luca Pellegrini resta il grande obiettivo della Lazio per il mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Lotito sta procedendo a fuoco lento per assicurare il terzino sinistro a Maurizio Sarri.

L’Eintracht Francoforte ha aperto all’interruzione del prestito mentre la Juve è disposta a concedere il prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a giugno del 2024. La cifra è ancora da stabilire ma non sembrano poter esserci problemi tra le parti. Da risolvere c’è invece il nodo legato allo stipendio del calciatore: Pellegrini percepisce 3 milioni di euro netti e senza l’uscita di Fares, non più indispensabile ma utile per facilitare la trattativa (resta aperta la pista Salernitana), l’italiano dovrà concedere uno sconto sull’ingaggio a partire dall’estate 2023. La Juve infatti contribuirebbe solo fino alla fine dell’attuale stagione pagando la metà dell’importo. I prossimi 10 giorni saranno quelli decisivi.