Lazio, Pellegatti: «Sacchi me lo disse, il vantaggio è l’esclusione dalle Coppe»

Il giornalista, noto tifoso del Milan, ha detto la sua sulla cosa scudetto tra Juventus, Inter e Lazio a Tiki Taka

I venti risultati utili consecutivi, il secondo posto in classifica e i 59 punti della Lazio fanno scalpore fra gli addetti ai lavori che analizzano la corsa scudetto inserendo la Lazio fra Juventus e Inter. Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso milanista, ha detto la sua in merito a Tiki Taka. Ecco le sue parole sul vantaggio dei biancocelesti sulla squadra di Conte:

«Arrigo Sacchi mi disse che la maggior percentuale di sconfitte, da lui ottenute in campionato, era relativa ad impegni prima o dopo la Champions League. Questo per dire che l’assenza dalle coppe europee è sicuramente un vantaggio per la Lazio. Inoltre, da esterno e non interessato, i biancocelesti mi sembrano la squadra che gioca meglio delle tre».