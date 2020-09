Milan Badelj è vicino al passaggio al Genoa.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, il Genoa sarebbe molto vicino all’acquisto di Milan Badelj. Il centrocampista croato avrebbe dato il suo consenso, Maran lo gradirebbe per rinforzare il centrocampo. Mancherebbero solo pochi dettagli prima di mettere nero su bianco per il giocatore che non rientra nei piani della Lazio.