Lazio, senti Pedro: «Quando vinci in stadi come questi ti viene voglia di continuare»

L’attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria maturata ieri sera contro il Milan a San Siro

La Lazio ritrova la vittoria a San Siro contro il Milan dopo più di 5 anni, con l’ultimo successo che risaliva al 2019 e che terminava con lo stesso punteggio di ieri, solo che all’epoca furono Immobile e Correa a deciderla. Ieri ci ha pensato Pedro, che ha rilasciato delle dichiarazioni riportate da Radio Serie A.

IL COMMENTO – «Queste sono partite speciali e che devi sempre cercare di sfruttare al meglio. Quando si vince qua in stadi come questi ti viene voglia di continuare, di proseguire con tutti i compagni festeggiando. Sono momenti unici per me, me li godo al massimo come sempre».