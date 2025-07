Nuovo stadio Lazio, come sta la situazione intorno al Flaminio? Scoppia questa polemica - Lazio News 24

Nuovo stadio Lazio: il progetto al Flaminio in stallo, Roma Nuoto presenta ricorso al Tar

La realizzazione del nuovo stadio della Lazio al Flaminio continua a essere un percorso pieno di ostacoli. Nonostante l’interesse dichiarato da parte della società biancoceleste e i contatti avviati con il Campidoglio per ottenere le autorizzazioni necessarie, il progetto è attualmente in una fase di stallo. Mancano ancora alcuni elementi fondamentali per dare il via libera definitivo, e l’incertezza istituzionale sta rallentando i tempi.

A complicare ulteriormente il cammino verso la nascita del nuovo stadio della Lazio, si è inserita nuovamente la Roma Nuoto. Nella giornata del 9 luglio, infatti, l’associazione ha presentato un nuovo ricorso al Tar del Lazio, chiedendo l’annullamento della delibera con cui l’assemblea capitolina aveva avviato il percorso per una possibile riqualificazione dello Stadio Flaminio. Secondo quanto emerso, la Roma Nuoto avrebbe anche richiesto un ingente risarcimento, ritenendo lesi i propri diritti rispetto alla gestione dell’impianto.

La vicenda rischia ora di rallentare ulteriormente i tempi per il progetto del nuovo stadio della Lazio, che resta comunque una priorità per la società. Il club, infatti, punta a dotarsi di un impianto moderno e di proprietà, un passo fondamentale per crescere in termini di infrastrutture, ricavi e competitività sportiva.

Il Flaminio, da tempo in stato di abbandono, rappresenta per la Lazio un’opportunità importante: una struttura già esistente in una zona centrale di Roma, che potrebbe essere riqualificata e restituita alla città con una nuova funzione calcistica. Tuttavia, le tensioni tra interessi sportivi e iter amministrativi complessi continuano a bloccare ogni avanzamento concreto.

Il nuovo stadio della Lazio rimane quindi un progetto ambizioso ma, al momento, ancora ostacolato da una serie di ricorsi, ritardi e decisioni da parte delle istituzioni. Solo un’accelerazione a livello politico e legale potrà sbloccare definitivamente la situazione.