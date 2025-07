Ritiro Lazio, ecco i 31 convocati di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. La lista - Lazio News 24

Ritiro Lazio: visite mediche al via, in 31 convocati a Formello in attesa di Sarri. La situazione

Il Ritiro Lazio prenderà ufficialmente il via lunedì 14 luglio a Formello, ma l’avvicinamento alla nuova stagione è già iniziato con le visite mediche di rito, partite oggi, 10 luglio. Un primo passo importante per entrare nel vivo della preparazione estiva, che sarà fondamentale per valutare la condizione fisica della rosa e definire le strategie tecniche in vista della stagione 2025/26.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata odierna è toccato ai giocatori della prima squadra sottoporsi ai controlli presso il Lazio Lab di Formello. Venerdì sarà il turno dello staff tecnico, mentre sabato toccherà ai portieri, completando così il quadro delle visite mediche in vista del raduno ufficiale.

Nel frattempo, l’attenzione è rivolta alla lista dei convocati per il Ritiro Lazio, che sarà formalizzata sabato, al termine delle visite. Al momento, sono 31 i giocatori presenti a Formello, inclusi i rientranti dai prestiti e alcuni elementi destinati alla partenza.

Ecco l’elenco provvisorio: tra i portieri, presenti Provedel, Mandas, Furlanetto e il giovane Renzetti. In difesa ci sono Romagnoli, Gila, Gigot, Patric, Provstgaard, Marusic, Lazzari, Hysaj, Tavares e Pellegrini. A centrocampo figurano Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru, Vecino, Belahyane, insieme ai rientranti Cataldi e Basic. In attacco, a disposizione di Sarri ci sono Castellanos, Dia, Zaccagni, Pedro, Isaksen e Noslin, più i rientranti Cancellieri, Floriani Mussolini, Saná Fernandes e Ruggeri.

Tuttavia, non tutti questi giocatori faranno parte del progetto tecnico per la nuova stagione. Elementi come Basic, Kamenovic, Fares, Fernandes e probabilmente anche Floriani Mussolini sono in uscita e non faranno parte della rosa definitiva che affronterà il ritiro con Maurizio Sarri.

Il Ritiro Lazio rappresenterà il primo banco di prova per valutare il gruppo, affinare la condizione fisica e iniziare a definire gerarchie. Con i tifosi che aspettano segnali di rilancio, sarà proprio a Formello che la Lazio inizierà a costruire il proprio futuro.