Lazio, Pedro è tra i migliori undici giocatori della scorsa giornata di campionato! Ecco la valutazione allo spagnolo - FOTO - Lazio News 24

Lazio, Pedro è stato votato come uno dei migliori giocatori in assoluto del 37° turno del campionato di Serie A: il voto

Uno dei trascinatori indiscutibili di questa Lazio è indubbiamente l’ex Barcellona Pedro. L’esterno d’attacco, autore di 10 gol in questa stagione, ha ribaltato l’ultima sfida contro l’Inter con una doppietta incredibile che ha permesso alla propria squadra di tornare a sperare in grandi cose per quest’ultima sfida di campionato contro il Lecce.

La Lega Serie A ha infine condiviso un post sui social dove mostra quali sono stati i migliori giocatori della scorsa giornata e chi ha preso i voti più alti in ottica di fantacalcio! I risultati: