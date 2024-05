Pedro e quel sogno chiamato SCUDETTO: «Spero che la Lazio possa…» Le parole dell’esterno spagnolo

Intervenuto nel match program alla vigilia della gara tra Lazio ed Empoli, Pedro ha dichiarato:

SCUDETTO E TIFOSI – «Da quando gioco in biancoceleste, mi è capitato di vedere in alcune occasioni dei video su quella squadra, capace di centrare una grande impresa. Spero che in futuro anche questa Lazio possa vincere lo Scudetto: ci sono le basi e lo meriterebbero Società e tifosi».

QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA