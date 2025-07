Lazio, Cardone: «Il blocco del marcato si riflette anche sul settore giovanile e sulla Primavera. Si spera che...»

Lazio, le parole di Giulio Cardone sui danni societari provati dai limiti di manovra del Club in questa sessione estiva di calciomercato

La Lazio sta trascorrendo una sessione di calciomercato estiva molto complessa in quanto è limitata dal fatto di dover concludere delle cessioni prima di poter acquistare dei giocatori. A sottolineare i problemi sorti da questo vincolo è stato Giulio Cardone ai microfoni di “Quelli che…” in onda su RadioseiLazio. Qui riportate le parole del giornalista de “La Repubblica” in vista della prossima Serie A:

PRIMAVERA – «Il blocco del marcato si riflette anche sul settore giovanile e sulla Primavera. Nessun professionista, dai 16 anni in su, può essere acquistato dalla Lazio. Se ci sono giovani talenti su cui la società ha messo gli occhi, adesso non si possono prendere, questo favorisce inevitabilmente gli altri club».

CALCIOMERCATO – «Si spera che la cessione di Tchaouna e gli altri tagli ti diano la possibilità di fare mercato a gennaio, altrimenti si dovrebbe operare a saldo zero. Se dovessimo rimanere così, ci sarebbe il rischio di avere il mercato bloccato anche la prossima estate. Tavares? Su di lui non c’è un veto da parte di Sarri, se dovesse arrivare un’offerta importante può patire».

SVINCOLATI – «Non si possono acquistare giocatori fino alla sessione invernale. Svincolati? Fino al 30 settembre sicuramente non si sbloccherà nulla, poi ci sarà la fotografia dei nuovi conti. Teoricamente, se in quella data sei apposto con i conti, dal primo ottobre potresti prendere uno svincolato. Se la nuova fotografia sarà esaminata in tempi brevi e venisse dato il permesso, la Lazio potrebbe tesserare uno svincolato. La data massima per consegnare i nuovi valori è il 30 novembre, la speranza è che venga esaminata anticipatamente».