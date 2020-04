Lazio, Patric e gli allenamenti tra musica e pallone VIDEO

Continuano gli allenamenti di Patric Gabarròn, questa volta tra musica di sottofondo ed esercizi con il pallone

Non vuole farsi trovare impreparato Patric Gabarròn. Il difensore spagnolo della Lazio ha postato su Instagram un video del suo allenamento giornaliero, con musica di intrattenimento e pallone per gli esercizi, per provare a tornare in forma quanto prima e non farsi trovare impreparato quando Simone Inzaghi e Claudio Lotito chiameranno a raccolta la squadra per ripartire in vista della ripresa della Serie A.