Lazio, i numeri in trasferta europei del Bodo preoccupano Baroni in vista di giovedì: un precedente italiano però può aiutare le aquile

Lazio, a pochi giorni dalla gara interna dei biancocelesti con il Bodo analizziamo nel dettaglio la situazione della squadra norvegese

Giovedì la Lazio non può permettersi di sbagliare contro il Bodo Glimt, se vuole proseguire la sua avventura in Europa League. I numeri dei norvegesi in trasferta mettono particolare preoccupazione Baroni, visto che le aquile dovranno fare ben tre gol per ribaltare l’andata.

Ad analizzare nel dettaglio la situazione è il Corriere dello Sport, spiegando che i norvegesi di Knutsen cadono ma non crollano, come dimostra la sconfitta di misura con il Manchester United per 3-2.

Inoltre c’è un dato netto che aiuta i gialloneri e condanna la Lazio, ossia coloro che nel match di andata hanno segnato 2 gol al 94% passano alla fase successiva. Ma un precedente italiano secondo quanto conclude il quotidiano romano può aiutare la Lazio, visto che la Roma all’Olimpico si impose con un netto 4-0 contro il Bodo, ed è proprio quello che serve alle aquile