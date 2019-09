Lazio, mai una partenza così negativa nell’era Inzaghi

I biancocelesti hanno raccolto solo 4 punti in 4 gare

Mai una partenza così brutta da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina della Lazio. 4 gare: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, i numeri parlano e non mentono mai. Solo due punti in campionato e nessuno nel giorno di Europa League.

Dati alla mano in quattro anni di Inzaghi non si era partiti mai raccogliendo così pochi punti, neanche nella passata stagione quando nelle prime due gare i biancocelesti raccolsero zero punti, salvo poi vincere le successive altre due gare.