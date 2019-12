Lazio, Parolo: «Ora siamo grandissimi, ci meritiamo tutto quello che stiamo ottenendo»

Lazio, le dichiarazioni di Marco Parolo al termine del match contro la Juventus di cui si è reso protagonista con un assist

Tanta tantissima gioia in casa Lazio dopo la vittoria della Supercoppa ai danni della Juventus. Marco Parolo è entrato ed ha spaccato il match fornendo a Lulic l’assist per la rete del nuovo vantaggio. Ecco le sue parole in mixed zone.

«Vediamo a fine stagione, siamo sempre bravi ad esaltarci ma poi magari dopo ci dite che siamo delle pippe. In questo momento siamo grandissimi e ci meritiamo quello che stiamo facendo con tutto il lavoro che facciamo in settimana. I risultati ci stanno premiando ed era bello portare a casa un trofeo a Natale».