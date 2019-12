Supercoppa, Sarri: «Lazio in condizione migliore, noi meno dal punto di vista delle energie»

Supercoppa, le parole del tecnico della Juventus al termine del match perso contro la Lazio che ha vinto il trofeo

Un’altra sconfitta per la squadra di mister Sarri che viene nuovamente battuta dalla Lazio che vince la Supercoppa. Ecco le parole del tecnico juventino in conferenza stampa.

LA GARA – «Siamo stati in partita, la sensazione mia è che siamo arrivati con un piccolo deficit di energie fisiche e mentali. Può succedere dall’ottava in questo ciclo, siamo arrivati con qualcosa in meno dal punto di vista energetico. Abbiamo sfiorato il pareggio, il 3-1 al 93′ lascia il tempo che trova. Eravamo in partita, al 91′ abbiamo tirato una punizione in buona posizione. Ci spiace aver perso ma abbiamo da giocare altri cinque mesi, non vedo come possa influire. La Lazio? È in un momento di fiducia totale, non ha bisogno di altre iniezioni. La condizione è molto, molto elevata».

CONDIZIONE – «I due giorni in meno di riposo? Il calendario era questo, dovevamo riuscire ad andare oltre a questa difficoltà».

LAZIO – «Io ho sempre vinto contro la Lazio prima… E ora non credo che i miei si facciano condizionare da due partite. Può darsi che ora abbiano una condizione fisica superiore, magari tra due o tre mesi li portiamo via di peso dal campo. Sono in un momento magico: poi se continuano così, c’è poco da fare per tutti».