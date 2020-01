Lazio, Parolo: «E’ bello partecipare a questo tipo di iniziative»

Marco Parolo era presente ieri alla cena di beneficenza organizzata da Suor Paola. Durante l’evento ha rilasciato qualche dichiarazione

Insieme ad Acerbi, Cataldi e Immobile, a rappresentare la Lazio durante la cena di beneficenza organizzata dalla So.Spe c’era anche Marco Parolo.

Il centrocampista durante l’evento ha rilasciato qualche dichiarazione: «È un piacere essere qui per Suor Paola, è bello partecipare a questo tipo di iniziative. Dopo tre anni ho imparato, ma ho fatto cadere un piatto quindi dovrò tornare. Siamo contenti, essere qui vuol dire fare qualcosa di diverso è anche un modo per fare ancora più gruppo. Contro la Spal abbiamo perso all’andata, vogliamo riscattarci per dar seguito a quanto stiamo facendo in campionato dopo il pari con la Roma».