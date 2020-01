Lazio, Parolo: «Abbiamo delle basi solide, da quando sono arrivato una crescita continua»

Lazio, le dichiarazioni di Marco Parolo durante la cena per i festeggiamenti dei 120 anni dalla nascita della polisportiva

Tantissimi i protagonisti nella serata di Castel Sant’Angelo per i 120 anni della Lazio. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto anche Marco Parolo.

«Da quando sono arrivato è stato un percorso sempre in crescita. Ho visto crescere la società con la voglia di migliorare e tutto questo sta portando ad una consapevolezza della squadra e del gruppo. Abbiamo delle basi solide, si pensa a volte di costruire le cose in poco tempo ma è il contrario. Con questo spirito sono sicuro che andremo lontano. Un saluto a tutti e tanti auguri alla Lazio per i suoi 120 anni ci vediamo sabato allo stadio».