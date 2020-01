Lazio, che festa a Castel Sant’Angelo: ecco il programma della serata

Lazio, ecco il programma della cena di stasera a Castel Sant’Angelo per aspettare la mezzanotte come riporta il Corriere dello Sport

Manca sempre al 9 gennaio e nella Capitale saranno diversi gli eventi per festeggiare i 120 anni di Lazio. Uno tra questi è la festa privata a Castel Sant’Angelo che verrà trasmessa su Lazio Style Channel dalle 21 a mezzanotte. Il Corriere dello Sport ha infatti reso pubblico il programma della serata. Tre saranno le sale adibite per la festa: una per la cena, una per la presentazione del francobollo di Poste Italiane e quando si taglierà la torta a mezzanotte, si brinderà sul Giretto di Alessandro VII. Durante la serata sono state organizzate visite guidate all’interno per tutta la squadra: dalla rampa elicoidale, si passerà dal cortile dell’Angelo fino ad arrivare alla sala Paolina, alla Biblioteca, al corridoio Pompeiano. L’aperitivo si terrà sul Terrazzo dell’Angelo e dopo la mezzanotte sarà realizzato l’annullo postale per datare l’operazione con un’impronta sullo spessore della carta. Per concludere in grande stile i festeggiamenti, sabato sarà indossata dai giocatori una maglia celebrativa dei 120 anni marchiata Macron durante la sfida contro il Napoli.