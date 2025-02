Lazio, Ibrahimovic esterna la sua gioia per l’esordio con l’Inter e guarda con fiducia al futuro – FOTO

Lazio, l’ex Bayern esterna sui social la sua gioia per l’esordio con l’Inter nonostante la sconfitta pubblicando un bel post a riguardo

L’amara sconfitta di ieri contro l’Inter non consente alla Lazio di essere non solo colei che rimane in lizza per tutte e tre le competizioni, ma anche approdare in semifinale contro il Milan. Nonostante questo però qualche nota lieta c’è e uno di questi è Arijon Ibrahimovic, il quale ha esordito con la maglia biancoceleste e esterna la sua gioia con un bel post a riguardo