Lazio, nuova coreografia della Nord per il match di Coppa

Lazio, in occasione della gara interna di giovedì sera contro il Viktoria Plzen la curva biancoceleste annuncia la stesura di una coreografia

Archiviata la partita di ieri sera contro l’Udinese, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che giovedì sera i biancocelesti torneranno nuovamente in campo per la partita contro il Viktoria Plzen di Europa League.

Per la gara contro la formazione ceca, la curva Nord sta preparando la stesura di una nuova coreografia per rendere la serata europea ancor più spettacolare, e chiede aiuto anche ai tifosi con un comunicato che recita esattamente quanto segue

COMUNICATO – Amore e coraggio. Lazio-Viktoria Plzen. Giovedì celebriamo l’amore per i nostri colori con una coreografia unica. Tutti allo stadio con largo anticipo