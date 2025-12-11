Lazio, Agostinelli sicuro: «La mia sensazione è che la Lazio squadra creda di poter tornare in Europa. Sarebbe un miracolo!»

Lazio, Agostinelli: «La sensazione è che la squadra creda di poter tornare in Europa. Sarebbe un miracolo arrivarci». Le parole

Ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha analizzato la vigilia del match tra Parma e Lazio, soffermandosi non solo sulla sfida imminente ma anche sul percorso di crescita intrapreso dalla squadra guidata da Maurizio Sarri.

PAROLE – «La mia sensazione è che la Lazio squadra creda di poter tornare in Europa. Le difficoltà sono state molte e le prestazioni sono in continua crescita. L’arma in più per avere stimoli importanti sono queste. Loro lo sanno che ci sono 5-6 rose superiori, poi però quando vedono che riescono a giocarsela alla pari con tutte aumento le motivazioni.

Poi la mancanza di qualità o il rendimento offensivo determinano, ma c’è maggiore fiducia di prima. Una cosa è chiara, se la Lazio arrivasse in Europa League avrebbe fatto un miracolo».

