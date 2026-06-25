Domínguez per il post Gila! La Lazio valuta seriamente il giocatore: cosa emerge

Calciomercato Lazio, se parte Mario Gila, l’obiettivo a Formello è Sergi Domínguez della Dinamo Zagabria

Il calciomercato estivo sta vivendo una fase di accelerazione improvvisa che vede protagonista la linea difensiva biancoceleste. La situazione di Mario Gila è diventata il fulcro di un intreccio diplomatico e finanziario di alto profilo: se da un lato il Napoli continua a spingere con decisione per ottenere il sì definitivo della dirigenza capitolina, dall’altro l’inserimento prepotente dell’Atalanta ha sparigliato le carte, complicando una trattativa che sembrava destinata a una rapida risoluzione verso la Campania. La volontà del difensore è chiara — il giocatore ha già un accordo verbale con i partenopei — ma le manovre di disturbo dei bergamaschi hanno costretto il presidente Claudio Lotito a prendersi tempo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

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La strategia della Lazio per sostituire Mario Gila

Mentre il braccio di ferro tra le contendenti per il cartellino dello spagnolo prosegue, la società biancoceleste ha deciso di non farsi trovare impreparata. L’area tecnica si sta già muovendo per tutelare la solidità del reparto arretrato, consapevole che l’addio dello spagnolo potrebbe materializzarsi da un momento all’altro. Come confermato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, la dirigenza ha già individuato il profilo ideale su cui virare in caso di cessione definitiva. L’obiettivo primario per raccogliere l’eredità del centrale catalano è rappresentato da Sergi Domínguez, un profilo giovane e tecnicamente abile che risponde perfettamente alle caratteristiche richieste dal nuovo progetto tattico.

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Obiettivo Sergi Domínguez per la nuova retroguardia

La scelta di puntare su Sergi Domínguez non è casuale: il calciatore viene considerato un prospetto di livello internazionale, capace di garantire quell’equilibrio tattico necessario per la prossima stagione. Il club capitolino, forte dei contatti avviati nelle ultime ore, ha già pronto il piano di emergenza per formalizzare l’ingaggio qualora il muro eretto per Mario Gila dovesse cedere. Resta da capire se il difensore spagnolo accetterà di aspettare ancora o se le pressioni esterne forzeranno la mano verso una risoluzione rapida del nodo societario, che permetterebbe a tutti gli attori coinvolti di pianificare con serenità il resto della sessione estiva.