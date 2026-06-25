La Lazio posa lo sguardo su Liberali! Occhio alla concorrenza del Torino: il punto

La Lazio studia le mosse di mercato! Nel mirino vi è finito il giovane Mattia Liberali, ma attenzione al Torino: cosa filtra

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo con una caccia al talento che vede protagonista una delle rivelazioni più luminose dell’ultima stagione di Serie B. Mattia Liberali, classe 2007 di proprietà del Catanzaro, è diventato improvvisamente l’oggetto del desiderio di diversi club della massima serie. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, le prestazioni del giovane fantasista non sono passate inosservate: Lazio e Torino avrebbero infatti già mosso i primi passi ufficiali, sondando concretamente il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia tutt’altro che semplice.

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La presenza di Ciro Polito a Milano per il futuro di Mattia Liberali

Il nodo della trattativa è attualmente rappresentato dalla presenza del Direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, avvistato proprio in queste ore a Milano. La missione del dirigente calabrese nel capoluogo lombardo non è casuale: il Ds giallorosso ha infatti aperto un tavolo di confronto con diversi intermediari, ricevendo le prime offerte ufficiali per il cartellino del talento. La società, forte della valorizzazione compiuta nell’ultimo anno, non intende svendere il proprio gioiello e punta a scatenare un’asta che possa massimizzare il ritorno economico, specialmente considerando la giovane età del calciatore.

Perché Mattia Liberali è l’obiettivo perfetto per la Serie A

L’interesse di club del calibro di Lazio e Torino per Mattia Liberali trova conferma nei numeri straordinari collezionati nell’annata 2025/2026. Con un contributo determinante in fase di rifinitura e conclusione, il ragazzo ha dimostrato una personalità fuori dal comune. Caratterizzato da un dinamismo incessante e una spiccata capacità di agire in diversi ruoli offensivi, il talento è ormai pronto per il definitivo salto di qualità!