Dopo 11 mesi, di nuovo Lulic: l’ingresso in campo al minuto 71

Lazio Parma, Senad Lulic rientra in campo dopo undici mesi: il Capitano è stato lanciato da Inzaghi proprio al minuto 71



Non avrebbe potuto fare ingresso in campo in occasione migliore. Quando il cronometro di Lazio-Parma dice “71” entra in campo Senad Lulic, che torna sul rettangolo verde ad undici mesi di distanza dall’ultima volta. Il bosniaco ha preso il posto del numero 96 Fares, scodellando due buoni palloni. in mezzo all’area di rigore. Un’iniezione di fiducia in vista del prosieguo della stagione.