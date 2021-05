Lazio Parma, probabile formazione: Luis Alberto unico titolare in mediana

La Lazio domani sera affronta il Parma all’Olimpico e Simone Inzaghi sta già pensando alla probabile formazione

Una partita importantissima per la Lazio, che domani sera all’Olimpico affronterà il Parma già retrocesso. Nel turno infrasettimanale della 36esima giornata di campionato, i biancocelesti sperano di poter conquistare i tre punti per continuare a sognare al quarto posto, ma dovranno fare anche attenzione ai tanti diffidati in vista del Derby contro la Roma di sabato.

Per questo, tra le diverse squalifiche e i diversi infortuni, Simone Inzaghi sta già pensando alla probabile formazione di domani. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’unico titolare disponibile in mediana sarà Luis Alberto, vista la squalifica di Leiva e l’infortunio di Milinkovic, operato al setto nasale nella giornata di ieri: in regia, dunque, è pronto Cataldi, mentre il posto da mezzala destra se lo contendono Parolo e Akpa Akpro. Sulle fasce, Fares rientrerà dal turno di stop e potrebbe dare il cambio a Lulic. Per il resto, dovrebbe essere i soliti uomini, con il terzetto difensivo visto nelle ultime gare e l’attacco guidato da Immobile e Correa. Ecco, dunque, le possibili scelte del Mister.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Radu, Acerbi, Marusic; Fares, Luis Alberto, Cataldi, Akpa Akpro, Lazzari; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.