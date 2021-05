Lazio Parma, Milinkovic verso il forfait. Caicedo ed Escalante...

Verso Lazio Parma, turno infrasettimanale. Milinkovic verso il forfait mentre Caicedo ed Escalante potrebbero rientrare dai rispettivi infortuni

In casa Lazio l’imperativo è solo quello di vincere. La delusione dopo il ko di Firenze è tanta, ma la squadra non ha intenzione di molare nelle ultime gare rimanenti. Per la sfida contro il Parma, come rivela la Repubblica, Milinkovic Savic non dovrebbe recuperare in tempo. Il centrocampista ha subito un intervento al setto nasale.

Dovrebbero tornare invece Caicedo ed Escalante, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni.