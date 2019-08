Lazio, parla il padre di Cipriano: «Il calcio è sempre stata la sua passione»

Gustavo Cipriano è un giocatore della Lazio: il padre del difensore brasiliano svela tutti i segreti del figlio

Finalmente dopo due anni Gustavo Cipriano è sbarcato nella Capitale. Il giovane difensore brasiliano, proveniente dal Santos, partirà dalla Primavera e poi pian piano cercherà di conquistare la prima squadra. Il padre di Cipriano punta sulle capacità del figlio: «Gustavo è un ragazzo molto tranquillo e il calcio è sempre stata la sua passione», riporta Il Corriere dello Sport. Cipriano è un ragazzo con gli obiettivi già ben chiari in testa: «Gli è sempre piaciuto stare sui libri. I suoi idoli? Sergio Ramos e Thiago Silva». Si tratta dell’occasione della vita per Cipriano e non ci ha pensato due volte ad accettare l’offerta della Lazio: «Il suo desiderio, dopo che ha saputo della trattativa, è stato quello di trasferirsi subito a Roma», ha concluso il padre.