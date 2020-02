Lazio, Pardo: «E’ la squadra che tra le tre sta meglio»

Il conduttore di Tiki Taka è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare dell’avvincente corsa della Lazio in campionato

Pierluigi Pardo, oltre che condurre Tiki Taka su ItaliaUno, commenta le partite della Serie A per DAZN.

Per questo conosce perfettamente l’andamento del campionato e sa benissimo quanto la Lazio stia facendo bene e stia mettendo in difficoltà le altre due squadre. Su Radio Marte ha espresso il suo parere: «Juventus, Inter e Lazio se la giocheranno fino alla fine. Poi è chiaro che la Juve è la favorita: è più forte, ha la rosa più completa e anche l’abitudine a vincere. Ma la Lazio è la squadra che tra le tre sta meglio. Sono curioso di vederla a Parma per capire come reagirà dopo il primo risultato negativo stagionale e gli infortuni. L’Inter ha qualcosa di meno rispetto alla squadra di Sarri, ma se un paio di mesi sarà ancora lì potrà essere molto pericolosa».