Lazio, Paolo Rossi: «Immobile una garanzia, spero lo sia anche ad Euro2020»

Lazio, le parole dell’ex campione del Mondo Paolo Rossi in merito alla stagione di Ciro Immobile

L’ex campione del Mondo Paolo Rossi ai microfoni di Radiosei ha parlato del momento straordinario che sta vivendo Ciro Immobile e con lui anche la Lazio di Inzaghi.

«Immobile sta viaggiando a ritmi incredibili. Ha raggiunto la definitiva maturità e mi chiedo: dove può arrivare se continua così? Oltre i 40 gol? Certo, è una possibilità, dipende anche da come lo sosterrà la Lazio. Però questo Immobile è una garanzia e spero duri fino a Euro 2020. Mi sembra più leggero, come se si fosse tolto di dosso la preoccupazione di chi si sente responsabile di tutto. Scudetto? Juve e Inter se la batteranno fino in fondo, con la Lazio appena staccata. I nerazzurri si sono avvicinati alla squadra di Sarri grazie all’ottimo mercato di gennaio».