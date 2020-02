Immobile, l’agente: «Penso che sia il migliore attaccante in Europa»

Immobile, le parole dell’agente del calciatore biancoceleste Alessandro Moggi a margine dell’evento “United for the Heart”

L’agente di Ciro Immobile Alessandro Moggi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole sulla corsa scudetto e anche sul bomber biancoceleste.

«Non è certo una coincidenza, è frutto del lavoro di tutte e tre le squadre. Sottolineo il lavoro della Lazio, soprattutto del ds Tare che con risorse inferiori è riuscito a rendere la propria squadra competitiva e in lotta addirittura per il titolo. Immobile? Penso che sia il migliore attaccante in Europa, non solo in Italia».