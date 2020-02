Lazio, Padovan: «Immobile stratosferico con i biancocelesti»

Giancarlo Padovan ai microfoni di Sky Sport, parlando di bomber in ottica Nazionale, incensa il bomber della Lazio Immobile

Durante le trasmissioni di Sky Sport, Giancarlo Padovan è intervenuto per parlare del derby di Milano ed è uscito l’argomento Bobo Vieri.

Alla domanda su chi, al momento, assomigliasse di più all’ex attaccante, il giornalista non ha avuto dubbi: «Immobile somiglia molto a Christian Vieri e dovrebbe rassicurare l’Italia vista la sua media gol. Poi c’è Belotti, al contrario di Ciro ha sempre fatto buone partite in Nazionale. Il numero 17 stratosferico con i biancocelesti, meno in maglia azzurra».