Lazio, orari e date dei prossimi appuntamenti dei giovani biancocelesti: tutti i dettagli delle gare imminenti

Lazio, ecco quando scenderanno in campo i ragazzi del settore giovanile biancoceleste per le sfide di questo fine settimana

Sarà un grande weekend di calcio per la Lazio che ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale orari e date dei prossimi appuntamenti del settore giovanile. In particolare questo fine settimana scenderanno in campo gli U14, gli U16 e gli U18. Ecco tutti i dettagli sulle sfide e le info comunicate dal sito ufficiale del Club:

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 33^ Giornata

LAZIO-MILAN

Domenica 11 maggio, ore 13:45 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’

Under 16 Nazionali – Quarti, andata

LAZIO-EMPOLI

Domenica 11 maggio, ore 16:15 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’

Under 14 Pro – Fase Interregionale, 3^ Giornata

ROMA-LAZIO

Domenica 10 Maggio, ore 15 campo ‘Agostino Di Bartolomei’