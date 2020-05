Lazio, on this day: 14 maggio 2006, la Lazio batte il Parma nel giorno di Di Canio

On this day, la Lazio batte il Parma nel giorno dell’addio alla Lazio di Paolo Di Canio e Fabio Liverani, omaggiati dai tifosi a fine gara

On this day, 14 maggio 2006: dopo quattordici anni dallo scudetto del 2000, la Lazio di Delio Rossi sfida all’Olimpico il Parma di Beretta. I biancocelesti, forti del sesto posto, non sono brillanti e la partita si incanala verso lo 0-0. Dopo un primo tempo scarno di emozioni, la Lazio passa con un gran gol di Tommaso Rocchi al 61′.

Il Parma prova a reagire, con Marchionni e Simplicio che centrano il palo, ma la gara, con un po’ di fortuna per i biancocelesti, termina 1-0. Protagonisti del post partita sono Paolo Di Canio e Fabio Liverani nel loro giorno di addio. Con il rinnovo per l’attaccante che tarda ad arrivare, e la bufera intercettazioni che sta per abbattersi sulla Lazio, tutto lo stadio si concentra nel salutare il loro beniamino ed il centrocampista, diretto alla Fiorentina.