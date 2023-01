Lazio, nuovo appuntamento con Olympia per gli abbonati. Ecco quando i tifosi potranno incontrare il simbolo della società biancoceleste

Tramite i suoi canali ufficiali la S.S.Lazio comunica il nuovo appuntamento per incontrare il simbolo della società capitolina, l’aquila Olympia. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Dopo il primo evento di dicembre, si rinnova l’appuntamento con il simbolo della Lazio, l’aquila Olympia e il suo falconiere Juan Bernabè, presso il Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda 8A, nella piazzetta di Via della Mercede. Dalle 10 alle 19 di domani, sabato 28 gennaio 2023, tutti gli abbonati che esibiranno il proprio abbonamento di Tribuna Tevere Top potranno avere gratuitamente la foto con la nostra Olympia»