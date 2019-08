LIVE Calciomercato Lazio – Caicedo vicino al rinnovo, piace Panic

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 28 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio – Di seguito tutte le trattative del 28 agosto 2019.

PAVLOVIC – E’ fatta per l’acquisto del centrale serbo. Il difensore ha completato le visite mediche, arriverà venerdì a Roma per la firma del contratto. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

CAICEDO – C’è l’intesa sul rinnovo. La società ha convinto l’attaccante a rimanere a Roma: il gap economico è stato superato con giorni di trattative e già in settimana può arrivare il prolungamento del contratto. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

DURMISI – Resta l’ipotesi Turchia per Durmisi. Il giocatore è corteggiato dal Fenerbahçe, ma le modalità del trasferimento non convincono: non è comunque esclusa la partenza.

PANIC – Vanja Panic è il nuovo nome per il mercato biancoceleste. Il giocatore però, classe 2002, andrebbe a rinforzare il settore giovanile crescendo tra le fila della Lazio (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)