Lazio, Official Signed Jersey: sold out le maglie di Luis Alberto, Milinkovic e…Dopo il derby messe in vendita le magliette autografate di alcuni giocatori

Il giorno dopo il derby sono state messe in vendita sullo store officiale della Lazio le maglie autografate di Luis Alberto, Sergej Milinkovic e Mattia Zaccagni. Tramite i propri canali la società comunica il loro sold out.

COMUNICATO– «Nel giorno successivo alla vittoria nel derby della scorsa settimana, erano state messe in vendita sul portale laziostylestore.com le maglie autografate di Luis Alberto, Sergej Milinkovic e Mattia Zaccagni. La richiesta è stata così elevata da portare queste speciali divise da gioco ad esaurimento in pochissimo tempo. Nelle prossime ore, nuove maglie autografate dai calciatori biancocelesti saranno disponibili. All’interno dello store online ufficiale della S.S. Lazio è possibile aquistare kit gara, abbigliamento lifestyle per tutta la famiglia, sneakers e un vasto assortimento di accessori e idee regalo per donne, uomini e bambini, così come tanti accessori per la casa. laziostylestore.com, lo spazio della tua passione biancoceleste!»