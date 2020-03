Oddo: «A Roma la mia esperienza più bella. Oggi la Lazio è un esempio »

Lazio, Massimo Oddo ha solo belle parole riguardo la sua esperienza a Roma e la grande stagione di quest’anno dei biancocelesti

Massimo Oddo, in un’intervista rilasciata a Sky, ha spiegato come nel calcio spesso le emozioni che provi sono più importanti dei treofei che vinci. Infatti alla domanda «Meglio alla Lazio o al Milan? » l’ex capitano biancoceleste ha risposto:

«Parliamo di due esperienze diverse, in rossonero ho vinto tutto, a parte il Mondiale e una Coppa Italia quando ero a Roma. Però con la Lazio ho vissuto qualcosa in più. Fui l’ultimo acquisto dell’era Cragnotti, ho condiviso lo spogliatoio con giocatori incredibili per poi rischiare di retrocedere l’anno successivo. Più che i numeri, conta il fatto che io abbia vissuto sia la grande Lazio che quella ridimensionata».

Infine, Oddo ha rilasciato solo belle parole per la squadra di oggi: «La Lazio è un esempio, quello che sta facendo quest’anno è il frutto della programmazione oculata di una società che non ha il potere economico delle altre, ma che si è costruita da sola investendo sui propri calciatori, come Milinkovic. In più hanno scommesso su un allenatore giovane come Inzaghi. La Lazio è un modello da seguire per programmazione e costruzione di un gruppo affiatato».