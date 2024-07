Castrovilli Lazio, Oddi: «Se sta bene FISICAMENTE è un ottimo giocatore. Che VOTO DO A LOTITO per questi 20 anni? 6»

Le parole di Giancarlo Oddi sull’arrivo di Gaetano Castrovilli alla Lazio e sui vent’anni della presidenza di Lotito

Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di Radiosei sulla presidenza di Lotito alla Lazio e su Castrovilli, prossimo giocatore dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

CON CHI VORREBBE CONFRONTARSI – «Se dovessi confrontarmi con qualcuno in casa Lazio, mi vorrei confrontare con il presidente. Bisognerebbe costruire una Lazio più vicina a quella di due anni fa, no quella dello scorso anno. Quando Lotito parla di ‘risultato garantito’ parla della partecipazione alle coppe europee».

VOTO AI 20 ANNI DI LOTITO ALLA LAZIO – «Rispetto ai risultati do 6, rispetto ai tifosi non arriva alla sufficienza. I tifosi, secondo me, hanno sempre ragione. Il tifoso laziale, anche quando si è vinto qualcosa, non è mai stato contento di questa gestione; il tifoso, comunque, c’è sempre stato, si abbonerà anche quest’anno».

CASTROVILLI – «Castrovilli se ritorna ad essere fisicamente quello che era, è un ottimo giocatore. Ha dimostrato di poter saltare l’uomo con una grandissima facilità arrivando spesso al tiro in porta. Me lo immagino più trequartista che mezz’ala. Laurientè non l’ho seguito molto, solitamente i calciatori che escono dal Sassuolo sono tutti bravi. Credo ancora in Isaksen».