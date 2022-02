Lazio, occhio alla Juventus: i bianconeri non mollano Milinkovic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: in estate i biancocelesti dovranno fare attenzione alla Juventus, sempre interessata a Milinkovic-Savic

Come riferito da Tuttosport, per l’estate la Juve ha intenzione di mettere a segno un colpo da 90 a centrocampo, che possa risultare decisivo anche in fase realizzativa.

Non solo tanti gol, ma anche assist e giocate ad imbeccare la bocca di fuoco di Dusan Vlahovic, che fin qui ha ricevuto pochi palloni giocabili nella sua esperienza bianconera. Tre profili su tutti: Pogba, che dovrebbe però almeno dimezzarsi lo stipendio attualmente percepito, Zaniolo, che preferirebbe restare in Serie A in caso di cessione, e Milinkovic Savic, compagno di Nazionale del numero 7 ma difficile da strappare a uno come il presidente della Lazio Lotito.