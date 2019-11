Lazio, occhio a de Paul: l’argentino è il ‘faro’ dell’Udinese

Rodrigo de Paul è uno dei giocatori di maggior talento dell’Udinese

Rodrigo de Paul è uno dei migliori talenti che mister Gotti ha a disposizione nella propria squadra. L’argentino è nel mirino di Inter, Roma e Milan, e le attenzioni sono ovviamente meritate.

IL TALENTO DI SARANDI’ – Dall’Argentina il classe ’94 si è portato indietro il soprannome El Pollo, ad indicare che sembrava fragile fisicamente, mentre oggi è diventato compatto, potente e in grado di assorbire contatti. Si parlavo molto dell’abilità dell’argentino nella conduzione ovvero la capacità di portare palla. Le sue capacità, nel periodo in cui ha militato a Valencia, sono rimaste un po’ nascoste. Il suo passaggio a sinistra, con la possibilità di rientrare sul destro, l’ha fatto esplodere, mettendo le bagaglio gol e conclusioni. E’ molto apprezzata la duttilità dell’ex Racing Club perché da quando è arrivato in Italia ha giocato anche ala destra, trequartista e seconda punta. E’ capace di riaprire l’azione con passaggi di 40 metri o costruirsene una da sola con un tiro dal limite: due doti certamente non comuni.