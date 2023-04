Lazio, obiettivo secondo posto: il possibile incasso del club. Il piazzamento in classifica sarebbe fondamentale anche per i ricavi

La Lazio di Sarri al momento è al secondo posto in campionato, in attesa di capire anche il destino della Juve.

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana il posizionamento in classifica sarebbe importantissimo non solo per prestigio ma anche per il possibile incasso del club. La legge Melandri relativa ai diritti tv da ripartire tra le 20 società di Serie A riserva un 12% dei proventi in base al piazzamento nell’ultimo campionato. Le cifre dovrebbero aggirarsi alle stesse della passata stagione, 17,5 milioni alla vincente dello scudetto; 14,5 alla seconda; 12,5 alla terza; 10,5 alla quarta; 9 alla quinta; 7,7 alla sesta. A questo va aggiunta la possibile qualificazione alla Supercoppa italiana. Si qualificheranno le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate in campionato. La Lega ripartirà una torta di circa 20 milioni tra le quattro finaliste di Supercoppa e il totale sfiora i 60 milioni.