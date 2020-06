Lazio, nuovo sponsor sulle maglie nel match contro l’Atalanta?

Lazio, già nel match in programma il 24 giugno contro l’Atalanta potrebbe esserci una sorpresa: nuovo sponsor sulle maglie

Ripresa del campionato che si avvicina sempre di più e già in occasione di Atalanta Lazio potrebbe esserci una novità. Come riporta Il Messaggero infatti i biancocelesti dovrebbero scendere in campo con un nuovo sponsor sulla maglia.

La società sarebbe un’azienda di trasporti che pare essersi legata alla società capitolina per i prossimi due anni e mezzo. Le cifre sono ancora top secret.