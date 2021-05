Lazio, nuova partnership con Groupama Assicurazioni FOTO

La Lazio ha presentato sui propri social la nuova partnership con la Groupama Assicurazioni: ecco il tweet del club

Una nuova partnership per la Lazio, che collaborerà ancora con la Groupama Assicurazioni. Non è la prima volta che la Prima Squadra della Capitale collabora con il gruppo assicurativo: infatti, il logo verde della Groupama era sulle maglie biancocelesti il 12 aprile 2009, quando la squadra guidata da Delio Rossi sconfisse la Roma per 4-2.

Con un post sui social, il club ha voluto presentare questa nuova collaborazione: sul proprio profilo Twitter la società ha pubblicato una foto della squadra, dando l’annuncio del nuovo Premium Partner.