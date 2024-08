Lazio, saranno quattro i giocatori presentati oggi: si AGGIUNGE Nuno Tavares. L’aggiornamento del club biancoceleste

Come comunicato dalla Lazio, i calciatori che oggi verranno presentati in conferenza stampa saranno quattro e non più tre. Infatti, a Castrovilli, Dele-Bashiru e Tchaouna si è aggiunto il nuovo difensore Nuno Tavares.

L’orario di inizio è sempre fissato per le 15.30 e c’è molta curiosità nell’ascoltare le dichiarazioni degli acquisti della Lazio. Tutto questo nella settimana che vedrà l’esordio dei biancocelesti nel campionato di Serie A.