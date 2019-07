Lazio, ecco i numeri di maglia della nuova stagione

Lazio / Sono trapelate le prime indiscrezioni sui nuovi numeri di maglia. Pochi cambiamenti e tante conferme

La Lazio continua il ritiro estivo di Auronzo di Cadore, intanto i calciatori hanno scelto i numeri di maglia per la prossima stagione. Tra coloro che erano presenti già lo scorso anno, hanno cambiato Wallace e Badelj. Il brasiliano ha abbandonato la 13 in favore della 2, mentre il croato ha scelto la 8, accantonando il 25.

NUOVI – Manuel Lazzari continuerà ad indossare il 29 che gli ha portato molto bene nella Spal. L’altro esterno Jony ha invece optato per la 22. 34 per Adekanye e 28 per Andrè Anderson, che ha confermato il numero indossato con la Salernitana. Si è dovuto accontentare del 93 Denis Vavro, dato che i suoi numeri preferiti (il 19 e il 3 ndr) sono occupati da Lulic e Luiz Felipe. Un mix che ha portato ad escludere il numero 1 e ad unire il 9 e il 3.